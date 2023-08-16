Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко будет комментировать ответный матч 3-го тура квалификации Лиги конференций между Динамо и Арисом. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Instаgrаm.

"На нас плевали": Луческу готовится к реваншу с Арисом из-за несправедливого поражения Динамо в Лиге конференций

Кроме того, он присоединился к своеобразному флешмобу "Поддержи Динамо" и призвал болеть за киевский клуб.

"Это видеообращение ко всем украинцам в Румынии или где-то рядом, ведь в четверг в Бухаресте Динамо играет ответный матч с Арисом. Ребята защищают честь страны и им крайне необходима поддержка. Поэтому все украинцы должны объединиться и обязательно быть на стадионе.

Забыл поделиться еще важной новостью: я тоже буду с Динамо, правда, не в Бухаресте, а в комментаторской кабине! Впервые в жизни буду комментировать футбол и сразу такой важный поединок любимой, родной команды. Поэтому смотрите трансляцию на официальном YouTube-канале Динамо – там услышите и меня. Не судите строго, я не футбольный комментатор, а страстный болельщик", – сказал Тимур в видеообращении.

К слову, Мирошниченко был ведущим "Евровидения", которое проходило в Киеве в 2017 году. Кроме того, он ежегодно комментирует песенный конкурс в прямом эфире.

Напомним, ответный матч между Динамо и Арисом состоится в четверг, 17 августа, в 20:00. Первая встреча завершилась поражением киевлян 0:1. От итога дуэли зависит судьба Мирчи Луческу в киевском клубе – в случае непопадания "бело-синих" в групповой этап Лиги конференций румынский специалист покинет Динамо.

Динамо стартовало в Лиге конференций с поражения от Ариса – клоунада защитников, Бущан дарит надежду, вопрос к арбитру