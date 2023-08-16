Киевляне минимально проиграли первую встречу в Греции и теперь находятся на грани вылета из еврокубков. Ходят слухи, что в случае неудачи Динамо даже попрощается с Мирчей Луческу. Поддержать румына и команду нужно уже в ближайший четверг (17 августа), начало игры в 20:00.

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