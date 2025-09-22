Динамо и Александрия уже вскоре встретятся в матче 6-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и где смотреть игру смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Александрия начнется уже в 15:30. Команды только 5 дней назад встречались в Кубке Украины (киевляне минимально победили). Отметим два изменения по сравнению с привычным составом "бело-синих" в УПЛ: место в ворота занял Моргун, а также в основном составе дебютирует Шола Огундана.

Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ

Стартовый состав Динамо: Моргун – Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак – Бражко – Волошин, Пихалёнок, Шапаренко, Огундана – Герреро.

Запасные Динамо: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Яцык, Ярмоленко, Буртник, Рубчинский, Буяльский, Захарченко, Тиаре, Бленуце, Михайленко.

Стартовый состав Александрии: Долгий – Скорко, Кампуш, Беиратче, Огарков – Фернандо Энрике, Шостак, Булеца – Козак, Кулаков, Цара.

Запасные Александрии: Макаренко, Шулянский, Ндика, Жота, Хуссейн, Жонатан да Силва, Матеус, Смирный, Боль, Прокопенко, Кастильо.