Динамо – Александрия: Шаран заметил недостатки киевлян после матча с Шахтером

Главный тренер Александрии Владимир Шаран не намерен делиться очками с Динамо в центральном матче 25-го тура УПЛ.

"Физически Динамо неплохо готово. Их хватило на второй тайм с Шахтером, но нужно понимать, с какой командой они играли. С лучшей командой Украины и одной из лучших в Европе.

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Для себя мы выводы сделали. Будем стараться противостоять Динамо так, чтобы добиться положительного результата. Сейчас все находятся не в оптимальных кондициях, и Динамо тоже", – сказал Шаран для ТК Футбол 1.

Напомним, Александрия только три очка уступает Динамо в турнирной таблице. Встреча между этими соперниками состоится 7 июня, начало в 17:00.

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