toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - КОЛОС СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Динамо – Александрия: Сабо спрогнозировал результат матча

20:27 20 Читати українською
Динамо – Александрия: Сабо спрогнозировал результат матча
Динамо – Александрия / Фото из открытых источников

Экс-наставник киевского Динамо, а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо, поделился ожиданиями от матча киевлян против александрийцев.

 

"В последнее время результаты матчей Динамо трудно прогнозировать. В другой ситуации можно было бы сказать, что киевляне играют дома и победят, но сейчас, со всеми проблемами в защите им будет сложно.

Динамо столкнулось с кадровыми потерями перед матчем с Александрией

Александрия отойдет назад, закроется и будет играть на контратаках. У них это хорошо получается. Трудно сказать, как сыграют эти две команды. Возможно, будет ничья", – цитирует Сабо издание 1927.kiev.ua.

Напомним, уже в воскресенье, 20 октября, Динамо на своем поле будет принимать Александрию. Матч начнется в 17:00. Динамо после 10-го тура занимает третье место, набрав 20 очков. За ними следует Александрия с 19-ю пунктами.

"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"

blog_ava
Барселона – Реал: Эль Класико официально перенесли
00:38
557
Теги
Йожеф Сабо Александрия Александрия Динамо Киев - Александрия Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
54
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук