Динамо – Александрия: Сабо спрогнозировал результат матча

Экс-наставник киевского Динамо, а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо, поделился ожиданиями от матча киевлян против александрийцев.

"В последнее время результаты матчей Динамо трудно прогнозировать. В другой ситуации можно было бы сказать, что киевляне играют дома и победят, но сейчас, со всеми проблемами в защите им будет сложно.

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Александрия отойдет назад, закроется и будет играть на контратаках. У них это хорошо получается. Трудно сказать, как сыграют эти две команды. Возможно, будет ничья", – цитирует Сабо издание 1927.kiev.ua.

Напомним, уже в воскресенье, 20 октября, Динамо на своем поле будет принимать Александрию. Матч начнется в 17:00. Динамо после 10-го тура занимает третье место, набрав 20 очков. За ними следует Александрия с 19-ю пунктами.

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