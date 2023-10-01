"Почему Ванат пропустил матч Кубка Украины с Оболонью? У него было незначительное повреждение. Он в течение последних двух дней уже тренировался в общей группе. Поэтому у нас было время оценить, насколько он готов выйти сегодня на поле.

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Наша проблема заключается в том, что мы много пропускаем. Пропускаем после стандартных положений, после элементарных ошибок. Мы должны лучше работать над этими моментами. Но мы и забиваем много. Сегодня мы хорошо начали матч, хорошо его завершили. В середине же поединка темп был немного не тот, который хотелось бы видеть.

Сейчас в наш чемпионат не едут качественные легионеры, а многие футболисты наших клубов перебираются в европейские чемпионаты. Все это привело к тому, что в целом в чемпионате Украины команды находятся примерно на одном уровне. Поэтому сложно играть со всеми: все хотят забивать, все хотят побеждать, у всех очень высокая мотивация.

Чемпионат Украины проходит без качественных легионеров, и мы видим, что каждая команда может обыграть любого соперника, и наоборот. Это касается всех. Поэтому сегодняшняя победа является важной для нас. Нас не интересует Шахтер. Нас не интересует любая другая команда. Нас интересует наша игра. Мы провели качественную подготовку к сегодняшнему матчу, поэтому и победили.

Усиление из команд чемпионата Украины? Если команды имеют в своем составе хороших футболистов, то они их не продадут. Тем более сейчас игроки из чемпионата Украины обычно едут за границу. В данной ситуации имеет смысл больше обращать на молодежь. Ее сейчас много на виду. Даже сегодня в составе Александрии играли Скорко и Шулянский – это наши воспитанники. Одним словом, мы пока не планируем покупать кого-то из чемпионата Украины", – приводит слова Луческу Dynamo.kiev.ua.

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