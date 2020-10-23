Защитник Динамо Денис Попов поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против Ювентуса и рассказал о подготовке к матчу 7-го тура УПЛ против Александрии.

"Настроение немного испорчен. Но мы уже забыли эту игру, она позади. Готовимся к Александрии. В Лиге чемпионов совсем другой уровень, другие люди играют, опытные, мастеровитые. Совсем все по-другому.

Беседин вернулся к тренировкам с Динамо – Миколенко занимался отдельно от общей группы

Знакомился ли с кем-то из игроков Ювентуса? Нет. Проиграли 2:0. Не было ни настроения, ни эмоций. Первый тайм хорошо играли, во втором замены усилили игру. И, в принципе, могли брать очки, но результат неположительны для нас.

Александрия? Со всеми командами сейчас непросто играть. У Александрии, по-моему, вернулись уже те, кто болели. Нам еще не полностью дали информацию о команде", – поделился Попов в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что матч Динамо – Александрия состоится уже завтра, 24 октября, начало в 17:00.

Динамо – Ювентус: Луческу не использовал супершанс в ЛЧ – 2 главных позитива, неожиданный прогресс и 4 разочарования