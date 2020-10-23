Динамо – Александрия: Попов рассказал о настроении киевлян перед матчем УПЛ после поражения от Ювентуса
Защитник Динамо Денис Попов поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против Ювентуса и рассказал о подготовке к матчу 7-го тура УПЛ против Александрии.
"Настроение немного испорчен. Но мы уже забыли эту игру, она позади. Готовимся к Александрии. В Лиге чемпионов совсем другой уровень, другие люди играют, опытные, мастеровитые. Совсем все по-другому.
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Знакомился ли с кем-то из игроков Ювентуса? Нет. Проиграли 2:0. Не было ни настроения, ни эмоций. Первый тайм хорошо играли, во втором замены усилили игру. И, в принципе, могли брать очки, но результат неположительны для нас.
Александрия? Со всеми командами сейчас непросто играть. У Александрии, по-моему, вернулись уже те, кто болели. Нам еще не полностью дали информацию о команде", – поделился Попов в комментарии официальному сайту Динамо.
Отметим, что матч Динамо – Александрия состоится уже завтра, 24 октября, начало в 17:00.
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