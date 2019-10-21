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Динамо – Александрия: Попов прокомментировал самый резонансный эпизод матча с намеком на пенальти

18:46 80 Читати українською
Динамо – Александрия: Попов прокомментировал самый резонансный эпизод матча с намеком на пенальти
Денис Попов / Футбол 24

Защитник Динамо Денис Попов рассказал об эпизоде матча 11-го тура УПЛ с Александрией, когда пошел в подкат против Дениса Безбородко в своей штрафной и получил повреждения подбородка.

32’ Виталий Миколенко
 
32’ Виталий Миколенко

"У меня было два решения: или стоять на ногах до конца, или стелиться, чтобы прострела не было. Я подставлялся, было столкновение, он шипом мне задел подбородок. Сыграл ли в мяч? Я почувствовал, как едва в мяч сыграл. Но соперник разумно подставлялся, так и его зацепил прилично.

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Желтая карточка во втором тайме? Я остановился просто, соперник в меня врезался, арбитр свистит. Почему ты свистишь, если он сам в меня врезался. Он задумался, давать или не давать желтую", – сказал Попов в эфире программы "Профутбол" на телеканале 2+2.

Напомним, на 25-й минуте матча Динамо Александрия Денис Попов в своей штрафной жестко сыграл против своего тезки Бозбородько. Однако рефери не разглядел в этом эпизоде ​​нарушения правил. Поединок завершился минимальной победой киевлян благодаря голу Виталия Миколенко.

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Динамо Киев - Александрия Динамо Киев Динамо Киев Денис Попов Денис Попов
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