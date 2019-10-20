Динамо – Александрия: Миколенко рассказал, как ему удалось забить победный гол

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал эпизод, в котором ему удалось забить единственный гол в ворота Александрии.

"Там был момент, в котором надо забивать головой, Де Пена подал, а я забил. Старался с каждого эпизода выжать максимум, получилось отличиться.

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В матче с Португалией понимал: если буду лежать за полем, то судья не позволит мне зайти. Выбегал уже просто на инстинктах выбивать мяч. Мы уже осознали эту победу, двигаемся дальше с клубными делами", – сказал Миколенко в комментарии FootballHub.

Напомним, что Миколенко забил свой первый гол в УПЛ за Динамо, который принес победу над Александрией и позволил киевлянам вырваться на второе место УПЛ.

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