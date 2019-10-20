Динамо – Александрия: Миколенко отличился своим первым голом в УПЛ

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко открыл счет в матче 11 тура УПЛ против Александрии.

Левый бек киевлян завершил ударом головой атаку, которую сам и начал эффектным забегом со своей половины поля.

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Этот гол стал для Миколенко первым в матче чемпионата Украины. Ранее он забивал только в игре группового этапа Лиги Европы против Ренна (ноябрь прошлого года).

Напомним, что именно Миколенко отличился ассистом на Ярмоленко в матче сборной Украины против Португалии, который подарил "сине-желтым" выход на Евро-2020.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ