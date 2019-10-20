Динамо – Александрия: Миколенко отличился своим первым голом в УПЛ

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Динамо обыграло Александрию в центральном матче УПЛ – тяжелая победа оборвала беспроигрышную серию гостей
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Зозуля фирменным голом принес победу Альбасете над одним из лидеров Сегунды – видеообзор матчаИспания — 18:25 103
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