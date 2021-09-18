"Важные три очка. Мы начали подготовку к матчу с Александрией сразу после Бенфики, ведь знали, что нам предстоит встретиться с хорошей командой. Не просто так Александрия набрала столько очков и демонстрировала хороший футбол, даже при том, что почти все матчи провела на выезде.

Вымученная победа киевлян благодаря VAR в видеообзоре матча Динамо – Александрия – 1:0

Эта команда очень мотивирована и агрессивная в положительном смысле. Соперники оборонялись всей командой и выходили в быстрые контратаки. Для нас было важно забить быстрый гол, после которого изменилась бы ситуация на поле. У Динамо были возможности для этого, но из-за расслабленности и расхлябанности в атаке мы их не реализовали. Чем больше времени проходило, тем больше мы спешили, суетились и ошибались, особенно в последнем пасе.

В такой игре есть заслуга и Александрии, они хорошо подготовились к матчу. Поэтому и были инциденты на поле, ведь они были не согласны с поражением. Накопившаяся усталость, эмоции и нервы привели к такой концовке. Вратарь соперника находится в хорошей форме, сегодня он спасал во многих моментах. Поэтому, считаю, что эти важные три очка заслуженно добыты нами.

Луческу сорвался на арбитра – наставник Динамо чудом не был удален

Витинью? Он вышел в сложный момент, когда команда соперника оборонялась компактно, близко к своим воротам и не оставляла свободных зон. Витинью обладает очень хорошими футбольными качествами. Уверен, что он поможет Динамо. Но и нам, и ему нужно запастись терпением, чтобы он набрал нужные кондиции. Ведь здесь совсем другой футбол, чем тот, к которому он привык.

Что касается Шкурина, то ему нужно играть. У него долго не было игровой практики, и я предоставляю ему эту практику. Однако Шкурину еще надо притереться к команде, к своим партнерам. Заменяя его на Гармаша, я рассчитывал на опыт Дениса, его знания украинского футбола и партнеров. Он очень полезный для нас игрок, такие исполнители важны. Отсутствуют Беседин и Попов – два важных игрока в нашей структуре. Кроме того, сегодня не смог принять участие в игре и Шапаренко, который находится сейчас в хорошей форме", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Динамо вырвало победу над Александрией – Гармаш и VAR подарили пенальти на 90+6 минуте