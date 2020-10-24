Стало известно, в каких комплектах экипировки выйдут на поле Динамо и Александрия на поединок 7-го тура Премьер-лиги.

На предматчевом организационном совещании было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды.

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Как информирует официальный сайт киевлян, Динамо сыграет в домашней белой форме с синими горизонтальными полосами, а голкипер будет в сером. Александрия проведет матч в желтой экипировке, а вратарь – в черном. Заметим, что поединок пройдет без зрителей из-за плохой эпидемиологической ситуации в стране.

К слову, Динамо встретится с Александрией сегодня, 24 октября. Начало в 17:00.

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