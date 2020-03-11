Динамо – Александрия: Цыганык оценил шансы команд и назвал главную фигуру в составе киевлянн

Хотя, стоит отметить, что александрийцы всегда в Киеве играют трудно. Все-таки здесь совсем другая атмосфера. Поэтому сейчас шансы команд я бы оценил, 65 на 35 в пользу Динамо. Самое главное, в Динамо выйдет Цыганков, а "бело-синие" с ним и без него – две совершенно разные команды.
Уверен, что Александрия сыграет осторожнее, чем дома, больше от обороны. Динамо же постепенно вкатывается в сезон. Трудно, медленно, но движение есть. Потихоньку определяется стартовый состав и костяк команды", – сказал Цыганык.
Напомним, матч Динамо – Александрия состоится сегодня на НСК Олимпийский. Начало – в 19:30.