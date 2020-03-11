toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Кубок Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО ПСЖ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД

Динамо – Александрия: Цыганык оценил шансы команд и назвал главную фигуру в составе киевлянн

09:45 55 Читати українською
Динамо – Александрия: Цыганык оценил шансы команд и назвал главную фигуру в составе киевлянн
Цыганык назвал главную фигуру в составе Динамо / фото из открытых источников

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины Динамо – Александрия.

 

"У Александрии хорошие шансы, они могут навязать борьбу Динамо. В матче чемпионата киевляне просто использовали все свои шансы, за счет класса и мастерства. Александрия имеет все шансы.

Динамо – Александрия: Шепелев сможет сыграть в матче Кубка Украины, несмотря на удаление в предыдущей стадии

Хотя, стоит отметить, что александрийцы всегда в Киеве играют трудно. Все-таки здесь совсем другая атмосфера. Поэтому сейчас шансы команд я бы оценил, 65 на 35 в пользу Динамо. Самое главное, в Динамо выйдет Цыганков, а "бело-синие" с ним и без него – две совершенно разные команды.

Уверен, что Александрия сыграет осторожнее, чем дома, больше от обороны. Динамо же постепенно вкатывается в сезон. Трудно, медленно, но движение есть. Потихоньку определяется стартовый состав и костяк команды", – сказал Цыганык.

Напомним, матч Динамо – Александрия состоится сегодня на НСК Олимпийский. Начало – в 19:30.

Динамо – Александрия: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

blog_ava
Главные новости футбола 10 марта: Аталанта и Лейпциг – первые в 1/4 финала Лиги чемпионов, коронавирус срывает сезон
07:00
300
Теги
Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Кубок Украины Динамо Киев - Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
3
мин
Динамо Киев
19:30
Александрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук