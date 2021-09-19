Динамо – Александрия: болельщик продемонстрировал последствия драки на НСК Олимпийский
Украинские фанаты, которые вчера решили воочию посмотреть игру любимых команд, надолго запомнят свой поход на стадион.
Болельщик Андрей Федорченко продемонстрировал последствия своего похода на матч 8-го тура УПЛ между Динамо и Александрией. Он неожиданно оказался в гуще событий и получил значительные травмы.
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"Восстановлю здоровья и психическое состояние ребенка, а потом с ним решим, нуждается ли Динамо в нашей поддержке", – сказал Федорченко в комментарии Tribuna и подкрепил свои слова фотографиями из травмпункта с синяками на лице, переломом пальца и многочисленными ушибами на теле.
Напомним, во время игры на трибунах стадиона произошла драка. Как выяснилось, активным фанатам "бело-синих" не понравилась реакция других болельщиков на зажженные ими файеры.
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