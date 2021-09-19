Болельщик Андрей Федорченко продемонстрировал последствия своего похода на матч 8-го тура УПЛ между Динамо и Александрией. Он неожиданно оказался в гуще событий и получил значительные травмы.

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"Восстановлю здоровья и психическое состояние ребенка, а потом с ним решим, нуждается ли Динамо в нашей поддержке", – сказал Федорченко в комментарии Tribuna и подкрепил свои слова фотографиями из травмпункта с синяками на лице, переломом пальца и многочисленными ушибами на теле.

Напомним, во время игры на трибунах стадиона произошла драка. Как выяснилось, активным фанатам "бело-синих" не понравилась реакция других болельщиков на зажженные ими файеры.

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