Киевляне неделю назад понесли первую потерю очков в чемпионате, расписав боевую ничью с Оболонью. Если бы не неуместный свисток арбитра в компенсированное время, "бело-синие" могли бы и проиграть. Таким образом, Динамо доказало досадный очень факт – основной состав чемпиона не только неготов к прорыву в ЛЧ и ЛЕ, но и неспособен гарантировать победу над соперником уровня 8-12 места УПЛ

Вопросы возникали и к Александру Шовковскому. В предыдущих трех турах его подопечные громили Рух, Эпицентр и Полесье, уничтожив их на пространстве. Состав, который выставили на "пивоваров", повторял модель игры против житомирян – вот только было очевидно, что Оболонь пространства не даст. Кроме того, тренерский штаб очень затянул с заменами и выпустил футболистов, которые не вписывались в контекст последней 15-минутки.

После этого киевляне отправились в Александрию на кубковый матч, выцарапав тяжелую победу на последних минутах. Уровень игры снова был невысоким, однако у "бело-синих" было оправдание – Александр Шовковский провел массовую ротацию. За первую команду в официальных матчах дебютировали Захарченко, Моргун, Тиаре и Огундана (именно он забил решающий гол), а Бленуце впервые вышел в основе.

Очевидно, что сегодня состав будет другим. Очень хочется сказать, что уровень игры Динамо от этого не меняется – впрочем, вопросы следует задавать не только футболистам, но и тренерскому штабу. При всех нюансах, "бело-синие" уже не раз выносили середняков. Важно только правильно проанализировать соперника.

Александрию следует проанализировать как можно лучше, ведь пациент явно пошел на поправку. После шести поражений подряд во всех турнирах "желто-черные" взяли да и разгромили ЛНЗ – а это очень серьезный оппонент, с крепкой обороной и большим потенциалом в контратаках. Правда, два последних гола прошли уже на последних минутах, а судья простил в моменте с рукой в собственной штрафной.

В начале сезона команда Кирилла Нестеренко делала ставку на комбинационную игру в чужой трети, а также на высокий и интенсивный (контр)прессинг. Ужасная реализация, отсутствие опорника и слабая защита опустили Александрию на землю – и эти проблемы еще не оставили серебряного призера УПЛ. В поединке с ЛНЗ сильно проседала опорная зона, а против Динамо было много проблем с обороной в штрафной.

Впрочем, ошибок поубавилось, а Кирилл Нестеренко несколько упростил игру. "Желто-черные" после возвращения владения стараются проводить быстрые атаки в 2-3 передачи, запуская в прорывы вингеров или обыгрываясь с нападающим-столбом. К тому же, команда прибавила в работе на стандартах.

Хватит ли этого для успеха в матче с Динамо? Вероятно, все будет зависеть от самих киевлян. Пока что Александрия доказала способность давать бой и хорошо контратаковать. Тому же Полесью в матче с чемпионом этого было недостаточно, тогда как Оболонь со своим "бицца-бороцца" едва не победило.

Интересно, выйдет ли кто-то из кубковых дебютантов в основе "бело-синих"? Существует большая вероятность, что на правом фланге обороны снова выйдет Захарченко – Тымчика нет, а бросать Караваева под Цару рискованно. Алексей же здорово сдерживал Тедди на КСК Ника. Кроме того, довольно круто в игру зашел Огундана, который забил с позиции левого вингера и едва не ассистировал с позиции правого.

Кадровая ситуация

Травмированные: Тымчик, Попов, Торрес (Динамо; все – под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Александрия

Динамо: Нещерет – Захарченко, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Огундана – Герреро

Александрия: Долгий – Скорко, Боль, Беиратче, Ндика – Фернандо – Жонатан Силва, Шостак, Булеца, Цара – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо

Александрия способна дать бой. Вероятно, подопечные Кирилла Нестеренко даже забьют гол динамовцам – в чемпионате этого не сделал только Верес. Но хватит ли сил на нечто большее?

Почему-то в сенсацию не верится. Средний блок "аграриев" не настолько компактный и интенсивный, как у Оболони или того же Вереса. Способность переиграть "бело-синих" в единоборствах также выглядит сомнительно. При этом команда до сих пор имеет проблемы с игрой в обороне.

Если Александрия не смогла избежать поражения от состава, в котором половина футболистов дебютировало за Динамо, то что делать с основой чемпиона? Учитывая все эти факты, прогноз на победу киевлян кажется очевидным и оправданным.