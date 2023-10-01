Динамо повело в счете на 15 минуте – Караваев головой отдал на дальнюю штангу, где Бражко легко замкнул. Александрия отыгралась перед перерывом – Джевани потеряли на дальней штанге, и тот беспрепятственно пробил Бущана. Впрочем, на перерыв команды таки ушли с преимуществом Динамо – Ванат замкнул классную передачу Ярмоленко.

Динамо дожало Александрию – 3 гола имени Бражко, давление на Шахтер растет, магический фланг, заряды Луческу и Ярмоленко

Второй тайм начался с гола Александрии – Скорко классно поймал мяч на ногу, пробив в нижний угол. Голов не было вплоть до 83 минуты, когда Бражко оформил дубль после скидки Ваната. Добил соперника Буяльский, которому ассистировал Кабаев.