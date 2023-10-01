Динамо – Александрия – 4:2 – видео голов и обзор матча с дублем Бражка
Динамо перестреляло Александрию в результативном поединке 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Динамо – Александрия на "Футбол 24".
Динамо повело в счете на 15 минуте – Караваев головой отдал на дальнюю штангу, где Бражко легко замкнул. Александрия отыгралась перед перерывом – Джевани потеряли на дальней штанге, и тот беспрепятственно пробил Бущана. Впрочем, на перерыв команды таки ушли с преимуществом Динамо – Ванат замкнул классную передачу Ярмоленко.
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Второй тайм начался с гола Александрии – Скорко классно поймал мяч на ногу, пробив в нижний угол. Голов не было вплоть до 83 минуты, когда Бражко оформил дубль после скидки Ваната. Добил соперника Буяльский, которому ассистировал Кабаев.