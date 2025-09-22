Динамо в 6-м туре УПЛ 2025/26 сыграло вничью с Александрией (2:2). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Киевские болельщики увидели быстрый гол уже на 11-й секунде: Александрия вышла вперед после молниеносной комбинации, которую завершил Булеца, мощно пробив с 25 метров в дальний угол.

На 40-й минуте Динамо отыгралось: Бражко принял вбрасывание с аута и подал на дальнюю штангу, где мяч попал в ворота – 1:1.

На 61-й минуте киевляне заработали пенальти: Беиратче сбил Пихаленка в собственной штрафной, арбитр указал на "отметку", а сам пострадавший уверенно реализовал удар.

Александрия вновь сравняла на 86-й минуте: Михавко ошибся с пасом на Биловара, Булеца перехватил мяч в центре поля и протащил его на чужую половину. Пас на правый фланг принял свежий Туати, вошел в штрафную, переиграл Дубинчака и пробил в ближний угол. Окончательный счет – 2:2.

Динамо второй раз подряд потеряло очки – Александрия забила на 11-й секунде и спасла ничью, Булеца оформил гол + пас