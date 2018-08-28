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Динамо – Аякс: Супряга установил уникальное достижение в истории киевского клуба

21:51 906 Читати українською
Динамо – Аякс: Супряга установил уникальное достижение в истории киевского клуба
Супряга в матче с Черноморцем / фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Владислав Супряга попал в стартовый состав команды Хацкевича на матч квалификации Лиги чемпионов против Аякса.

Таким образом 18-летний форвард установил уникальное достижение в истории киевского клуба. Он стал первым игроком Динамо, который родился в 21 веке (15 января 2000 года) и сыграл в матчах чемпионата Украины и Лиги чемпионов.

Динамо – Аякс: стартовые составы на матч плей-офф Лиги чемпионов

Напомним, что Супряга дебютировал за Динамо в УПЛ против Черноморца, заменив Русина на 83-й минуте поединка. Тогда Владислав стал самым молодым дебютантом "бело-синих" в чемпионатах Украины и первым игроком киевского клуба, который родился в 21 веке и сыграл за основную команду.

Напомним, что Супряга перебрался в Динамо этим летом из СК Днепр-1. Молодой футболист блестяще проявил себя на Евро-2018 U-20, попав, в частности, в символическую сборную турнира.

Кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за баснословные деньги

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев

live 82'
0 : 0
Аякс
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