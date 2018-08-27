Динамо – Аякс: стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче

На матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Аяксом не стоит ожидать переполненные трибуны.

По информации Динамомании, на завтрашнем матче Динамо – Аякс не стоит ожидать аншлага.

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Отмечается, что на поединок придут около 40 тысяч любителей футбола, а это значит, что трибуны Олимпийского будут заполнены не полностью, ведь стадион вмещает 70 тысяч болельщиков.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится 28 августа, начало в 22:00.

Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой нидерландцев – 3:1.

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