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Динамо – Аякс: послематчевая пресс-конференция Эрика Тен Хага

01:53 27 Читати українською
Динамо – Аякс: послематчевая пресс-конференция Эрика Тен Хага
Эрик Тен Хаг / фото ФК Аякс

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг поделился впечатлениями после матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против Аякса.

"Аякс провел очень добротную летнюю трансферную кампанию. Неплохо начали старт в чемпионате Нидерландов и квалифицировались в группу Лиги чемпионов. Это был тяжелый матч, но мы смогли создать свои шансы. Ребята готовы играть на уровне группового этапа, хочу выразить комплименты всем игрокам и персоналу клуба .

Динамо – Аякс – видеообзор матча

Я счастлив. Переживал за ребят, за результат. Хотя команда и контролировала ход событий на поле, до финального свистка все было неясно. Футбол – это спорт, где одно касание изменит все.

Футбол – это неожиданный спорт, где все меняется после одного момента. Постараемся выйти из группы. Хотим сыграть с Баварией.

Нам нужно быть более эффективными в нападении. Но в Динамо на воротах стоял Бойко, который несколько раз спас свою команду. К тому же, Динамо высоко прессинговало, но нам удавалось выходить из-под прессинга и создавать моменты.

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Вообще, киевское Динамо оказалось сильнее, чем мы ожидали. В Амстердаме забили три гола, сегодня не забили, но хватало моментов", – цитирует Тен Хага sportarena.com.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Аякс
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