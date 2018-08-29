Динамо – Аякс: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями после матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против Аякса.

"Как мы планировали победить? До пенальти мы нагнетали через фланги, доставляли мяч в штрафную. Вот за счет этого. А после того, как назначили нам пенальти, начали бояться пропустить, начали низко садиться. Но давайте будем откровенны – на сегодняшний день класс игроков Аякса выше.

Да, мы хотели больше играть через фланги, но было очень много технического брака в передачах. Каждый пытался быстрее избавиться мяча. Даже в Голландии мы играли более раскованно. Установку на игру выполнили только в первые 15 минут, когда создавались моменты, были угловые и стандартные положения. Затем практически все развалилось, пошла неуверенность в техническом плане. Мы очень быстро теряли мяч.

Динамо – Аякс – видеообзор матча

В чемпионате Украины нам не хватает матчей с такой интенсивностью, чтобы мы были под прессингом, выходили из-под него. Это также опыт. Эти ребята вместе всего 8 месяцев. А уровень футболистов Аякса гораздо выше. Да, могло произойти чудо. Если бы забили в начале игры, был бы совсем другой эмоциональный фон. Но где-то хорошо сыграл их вратарь. Был стандарт, когда Вербич не попал, а мы это наигрывали. Но в целом класс соперника сегодня победил.

У Аякса было много ударов? Да, потому что они атакующая команда. Мы им очень много позволили. И благодаря Денису Бойко счет с начала матча не изменился. Почему в старте вышел Супряга, а не Русин? Это мое решение. Мы больше пытались играть за спину, использовать скорость Супряги. Русин лучше в штрафной.

Беседин выбыл минимум на две недели. А по игре Супряги сегодня – нападающие зависимые футболисты. Сегодня до него редко мяч доходил. И если в начале он еще создавал давление, то потом практически до него мяч не доходил. Так что здесь больше претензий к нашим полузащитникам.

Почему не вышел раньше Русин? Так к нему также потом не доходил мяч. Что касается Гармаша, то он более опытный, мы надеялись на его хладнокровие. Но сразу первые две-три ошибки, и он также потерялся в этой игре. Так что эта замена ничем не усилила нашу игру.

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Почему не играют бразильские новички? Они приехали с другого континента, где играют в другой футбол. Меня даже Че Че после матчей в чемпионате, когда он играл с Александрией и в Одессе, спрашивал, в Украине всегда играют в такой футбол, что все только защищаются. Для них это еще немного непонятно.

Поэтому же Кендзере и Вербичу тоже понадобился какой-то период времени. Кендзере – полгода, Вербич адаптировался быстрее. Только Че Че с нами провел больше времени, а все остальные еще пытаются играть в такой романтический футбол, чего нам, наверное, сегодня и не хватило", – сказал Хацкевич после матча с Аяксом.