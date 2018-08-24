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Динамо – Аякс: Нерес сможет сыграть в матче

11:36 12 Читати українською
Динамо – Аякс: Нерес сможет сыграть в матче
Давид Нерес / Фото: соцсети

Хавбек Аякса Давид Нерес восстановится от повреждения к матчу против Динамо.

Напомним, Нерес повредил подколенное сухожилие в матче чемпионата Нидерландов и пропустил первую игру плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

За последние несколько дней хавбек достиг значительного прогресса в восстановлении от травмы. Существует высокая вероятность, что бразилец сможет сыграть в Киеве, сообщает De Telegraaf.

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Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится 28 августа, начало в 22:00.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
4
дн
:
9
час
:
59
мин
Аякс
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Аякс Аякс Лига чемпионов Давид Нерес Давид Нерес Динамо Киев - Аякс Динамо Киев Динамо Киев
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