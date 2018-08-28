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ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Динамо – Аякс: команды определились с формой на игру

19:20 23 Читати українською
Динамо – Аякс: команды определились с формой на игру
Динамо – Аякс

Аякс сыграет против Динамо в выездном комплекте формы.

Состоялось предматчевое совещание официальных лиц матча, на которой была определена форма, играющих команд.

Динамо – Аякс: Беседин не сможет сыграть в матче, – журналист

Хозяева матча сыграют в традиционных белых футболках, вратарь – в салатовой форме.

Игроки поля Аякса оденут на себя черные футболки, вратарь будет играть в синем.

Яковенко: Если Динамо будет давить на ворота Аякса на протяжении всего матча, киевляне будут иметь шансы на общий успех

Напомним, матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится сегодня, 28 августа. Начало игры в 22:00.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
2
час
:
25
мин
Аякс
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