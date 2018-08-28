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Динамо – Аякс: как выглядит газон НСК Олимпийский перед матчем

19:50 264 Читати українською
Динамо – Аякс: как выглядит газон НСК Олимпийский перед матчем
НСК Олимпийский

Появились фотографии поля НСК Олимпийского накануне матча Лиги чемпионов Динамо – Аякс.

Аякс опубликовал фотографии газона на стадионе НСК Олимпийский, на котором сегодня состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс.

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу нидерландской команды.

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Следует заметить, что в матче не сможет принять участие основной форвард Динамо Артем Беседин, который получил травму.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится сегодня, 28 августа, начало игры в 22:00.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев

live 83'
0 : 0
Аякс
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Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Динамо Киев Динамо Киев Аякс Аякс НСК Олимпийский
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