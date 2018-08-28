Динамо – Аякс: как выглядит газон НСК Олимпийский перед матчем

Появились фотографии поля НСК Олимпийского накануне матча Лиги чемпионов Динамо – Аякс.

Аякс опубликовал фотографии газона на стадионе НСК Олимпийский, на котором сегодня состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс.

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу нидерландской команды.

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Следует заметить, что в матче не сможет принять участие основной форвард Динамо Артем Беседин, который получил травму.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится сегодня, 28 августа, начало игры в 22:00.