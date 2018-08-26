Динамо – Аякс: гости прибудут в Киев только завтра

Аякс прибудет в Украину на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19 в понедельник, 27 августа.

Несколько украинских СМИ, среди которых "Футбол 24", сообщили о прибытии амстердамского Аякса в Украину на ответный матч квалификации Лиги чемпионов 2018/19. На самом деле голландская делегация прилетит в Киев завтра, то есть за день до игры, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Ожидается, что самолет с соперником Динамо приземлится в аэропорту Борисполь в 14:15. После этого голландская команда отправится в отель, а вечером проведет тренировку на поле НСК Олимпийский.

Перед началом этого занятия состоится традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера Аякса Эрика тен Хага и одного из игроков его команды.

Напомним, в первом поединке в Амстердаме Аякс одолел Динамо со счетом 3:1. Ответный матч в Киеве состоится 28 августа.

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