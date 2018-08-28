Динамо – Аякс: голландцы рассчитывают побить 45-летний клубный рекорд в матче с киевлянами

Лига чемпионов — 22:55 567
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Аякс не забил Динамо пенальти и откровенно доминирует в матче Лиги чемпионов
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Динамо – Аякс: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов — 21:58 16224
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Виктор Цыганков – "новый босс Динамо", за которого уже дают под 20 миллионов и говорят в ЕвропеЛига чемпионов — 20:56 540
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Ярмоленко в стартовом составе Вест Хэма на матч против УимблдонаАнглия — 20:55 363
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"И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие": как фаны Леганеса реагировали на переход ЛунинаИспания — 19:20 588
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