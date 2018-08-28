Динамо – Аякс: голландцы рассчитывают побить 45-летний клубный рекорд в матче с киевлянами

Аякс в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19 против Динамо может побить собственный рекрд результативности.

Аякс надеется продлить свою результативную серию в еврокубках. Команда Тэн Хага забила минимум 2 гола в каждом из своих последних 6 матчей на евроарене.

Аякс – Динамо: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Если амстердамская команда снова забьет хотя бы дважды в сегодняшнем матче против Динамо, то Аякс побьет клубный рекорд, который был установлен в 1973 году, сообщает официальный сайт голландского клуба.

Матч Динамо – Аякс состоится 28 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляциюпоединка.