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Динамо – Аякс: Беседин рискует пропустить матч

13:42 51 Читати українською
Динамо – Аякс: Беседин рискует пропустить матч
Артем Беседин / Фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Артем Беседин может не сыграть в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса.

По информации Tribuna, 22-летний форвард "бело-синих" получил повреждение еще в матче 5-го тура УПЛ против Александрии. О характере травмы ничего не известно.

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Первый поединок против Аякса Артем сыграл на обезболивающих, а встречу против Черноморца Беседин пропустил из-за решения Хацкевича, который дал ему время для отдыха и восстановления.

Отмечается, что в Динамо надеются, что Артем успеет восстановиться от повреждения и сможет помочь киевлянам в матче против амстердамцев.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится 28 августа, начало в 22:00. Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой нидерландцев – 3:1.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
1
дн
:
7
час
:
51
мин
Аякс
перейти к матчу турнирная таблица матчи
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