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Динамо – Аякс: Беседин не сможет сыграть в матче, – журналист

18:48 64 Читати українською
Динамо – Аякс: Беседин не сможет сыграть в матче, – журналист
Артем Беседин / Фото из соцсетей

Нападающий Динамо Артем Беседин не сможет сыграть против Аякса в Лиге чемпионов.

Известный украинский журналист проекта "ТаТоТаке" Сергей Болотников в социальных сетях сообщил, что нападающий Динамо Артем Беседин не сможет сыграть в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса из-за повреждения.

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Также журналист отмечает, что под вопросом участие форварда в матчах сборной Украины в Лиге наций против Чехии и Словакии.

Напомним, ранее сообщалось, что Беседин может пропустить матч против Аякса. Игра плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится сегодня, 28 августа, начало матча в 22:00.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
2
час
:
29
мин
Аякс
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Теги
Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Динамо Киев Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин
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