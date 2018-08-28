Динамо – Аякс: Беседин не сможет сыграть в матче, – журналист

Нападающий Динамо Артем Беседин не сможет сыграть против Аякса в Лиге чемпионов.

Известный украинский журналист проекта "ТаТоТаке" Сергей Болотников в социальных сетях сообщил, что нападающий Динамо Артем Беседин не сможет сыграть в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса из-за повреждения.

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Также журналист отмечает, что под вопросом участие форварда в матчах сборной Украины в Лиге наций против Чехии и Словакии.

Напомним, ранее сообщалось, что Беседин может пропустить матч против Аякса. Игра плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится сегодня, 28 августа, начало матча в 22:00.