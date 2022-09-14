"Это очень важный матч. После поражения в Стамбуле нам необходимо выигрывать, чтобы продолжать борьбу за выход в весеннюю часть евросезона. Игра не обещает быть легкой. Соперник располагает всеми своими игроками, а у нас много футболистов выбыли. Мне приходится повторять каждый раз, что мы нигде не базируемся и каждые три дня переезжаем на новое место. Но мы продолжим бороться за очки и выход из группы.

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Считаю, что АЕК Ларнака – очень хорошая команда, укомплектованная легионерами. По сути, у них сейчас играет только один киприот – Никос Энглезу. Не знаю, будет ли играть он против нас. Что касается остальных игроков, легионеров, у многих из них за плечами длительная карьера, они играли в сильных чемпионатах. АЕК провел очень хорошие матчи в нынешнем евросезоне, в квалификации Лиги чемпионов и в Лиге Европы. В частности, они выбили Партизан в ЛЕ, дважды сыграли вничью с Митьюлландом в ЛЧ. Также они провели сильный матч против Ренна.

Что касается нашей команды, мы прибыли сюда из Львова. Дорога заняла около семи часов. Надеюсь, что завтра за нас здесь будут болеть, что на игру придут украинцы, которые живут в Кракове, а также польские любители футбола, которые пожелают посмотреть матч Лиги Европы.

Мы потеряли не только Шапаренко. Мы также потеряли Дениса Попова, который травмировался в матче с СК Днепр-1. Это очень важный игрок для нашей команды. Как и Шапаренко, как и Бущан. Георгия прооперировали вчера. Он не поможет нам полтора месяца. Шапаренко будет вне игры около семи месяцев. Мы также не можем рассчитывать на Шепелева, который получил повреждение в матче с Фенербахче.

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У нас был очень тяжелый матч в Стамбуле. Повторюсь, не понимаю, почему игроки Фенербахче так себя вели. Как я сказал в Стамбуле, этот матч напоминал скорее корриду. Понимаю, когда команда играет с таким настроением с принципиальным соперником в своем чемпионате, но не понимаю, откуда взялась такая вражда на международном уровне. Считаю, что международные матчи должны происходить корректнее. Болельщики на стадионе бросали разные вещи на поле. Это ненормально. В европейских соревнованиях матчи должны проходить по принципу честной игры – fair play. Команды из разных стран должны создавать на поле представление, шоу для болельщиков, а не битву. Я был очень разочарован той игрой.

Поддерживать психологический настрой футболистов непросто. Мы допустили ошибку, потому что не организовали базу в одном месте, куда игроки могли бы привезти свои семьи, быть с ними рядом, тренироваться там, а оттуда ездить на матчи. Вместо этого мы каждые три дня переезжаем на новое место. Это очень тяжело. Мы должны говорить с игроками, объяснять им, что они – профессиональные футболисты и должны выполнять свою работу ради себя, ради своих семей, ради клуба, ради Украины. Они должны чувствовать эту ответственность. Это непросто в сложившихся условиях, но нужно продолжать это делать. Этот сложный период закончится рано или поздно, но важно оставаться на высоком уровне", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.