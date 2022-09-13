УЕФА назначил судейскую бригаду на поединок 2-го тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и АЕКом Ларнакой.

Главным арбитром между Динамо и АЕКом Ларнакой назначен Якоб Кехлет из Дании, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ему помогать будут лайнсмены Ларс Хуммельгор и Виктор Скитте. Четвертый арбитр – Санди Путрос. Отметим, что Кехлет работал на четырех матчах украинских команд в еврокубках. Динамо, Шахтер и Заря сыграли свои поединки вничью. Единственную же победу одержал донецкий Металлург, уничтоживший черногорский Челик (7:0).

Напомним, что поединок Динамо – АЕК Ларнака запланирован на 15 сентября, начало встречи в 22:00. Оба клуба потерпели поражение в 1-м туре.

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