Киевское Динамо покажет свою новую форму уже в поединке 2-го тура Лиги Европы.

Динамовцы впервые сыграют в новой домашней форме белого цвета с синей диагональной полосой, сообщает официальный сайт киевлян.

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Отметим, что "бело-синие" только сегодня презентовали обновленную экипировку. Теперь Динамо имеет три новых комплекта формы. Кроме домашней (белая с диагональной синей полосой), также есть гостевая (синяя футболка с узорами), и необычная, но стильная и патриотическая желтая экипировка.

Добавим, что поединок против АЕК Ларнака состоится уже сегодня, 15 сентября, начало в 22:00. Обе команды имеют 0 очков после 1 сыгранного тура.

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