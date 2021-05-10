Киевляне гарантировали себе титул еще за два тура до завершения розыгрыша, но только после фактического конца сезона можно подводить статистические итоги. Динамо, кроме золотых медалей, забрало неформальное звание абсолютного чемпиона УПЛ, сообщает пресс-служба организации.

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Этот термин описывает ситуацию, когда определенная команда, выиграв чемпионский титул, также покорила четыре дополнительных показателя: одержала наибольшее количество побед, реже всех проигрывала, забила больше всех мячей и меньше всех пропустила. Команда Мирчи Луческу опередила все остальные клубы по всем параметрам.

УПЛ отмечает, что за всю историю чемпионатов Украины (на данный момент состоялось 30 розыгрышей) подобное случалось 8 раз. Динамо и здесь впереди Шахтера со счетом 5:3.

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