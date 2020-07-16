Динамо – Заря: команды определились с формой на ключевой поединок сезона

Динамо и Заря проводят последние приготовления к решающему матчу в борьбе за второе место УПЛ.
Соперники уже выбрали форму, в которой выйдут на игру, информирует официальный сайт Динамо.
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Динамовцы сыграют в домашнем комплекте белого цвета (голкипер – в салатовом), гости проведут матч в черной форме (вратарь Зари – в желтом).
Напомним, ключевой поединок в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов состоится сегодня, 16 июля, на НСК Олимпийском. Стартовый свисток главного арбитра встречи Екатерины Монзуль прозвучит в 19:00.
После 30-ти туров подопечные Михайличенко занимают в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 56 очков, Заря опережает их на один пункт.
Динамо – Заря: анонс матча за второе место УПЛ