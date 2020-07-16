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Динамо – Заря: команды определились с формой на ключевой поединок сезона

13:36 - Читати українською
Динамо – Заря: команды определились с формой на ключевой поединок сезона
Динамо – Заря / ФК Заря

Динамо и Заря проводят последние приготовления к решающему матчу в борьбе за второе место УПЛ.

 

Соперники уже выбрали форму, в которой выйдут на игру, информирует официальный сайт Динамо.

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Динамовцы сыграют в домашнем комплекте белого цвета (голкипер – в салатовом), гости проведут матч в черной форме (вратарь Зари – в желтом).

Напомним, ключевой поединок в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов состоится сегодня, 16 июля, на НСК Олимпийском. Стартовый свисток главного арбитра встречи Екатерины Монзуль прозвучит в 19:00.

После 30-ти туров подопечные Михайличенко занимают в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 56 очков, Заря опережает их на один пункт.

Динамо – Заря: анонс матча за второе место УПЛ

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