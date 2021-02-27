"Игра Динамо с Брюгге продемонстрировала, что у динамовцев есть большие проблемы с игрой в атаке. Буквально один свой момент команда реализовала, но в целом игра в атакующих действиях у киевлян не получалась. Ее не было. Видно, что Луческу создал сейчас команду, которая играет с прицелом на оборону, главная задача – не пропустить, а впереди уже как получится. Команда выжидает.

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Думаю, в противостоянии с Вильярреалом шансов у Динамо не много. Испанцы фавориты и, скорее всего, пройдут нашу команду. Оптимизм, конечно, это хорошо, но нужно реально смотреть на вещи. Соперничать с испанцами динамовцам будет сложно", – цитирует Сабо Meta-ratings.com.ua.

Напомним, поединки Динамо и Вильярреала состоятся 11-го и 18 марта.

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