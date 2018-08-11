Динамо - Славия: два основных игрока пражан могут пропустить матч

Два основных игрока Славии Симон Дели и Ян Сикора получили повреждения накануне матча против Динамо.

"Оба футболиста принимали участие в первом матче против Динамо, однако в последнем туре чемпионата Чехии ни Сикора, ни Дели на поле не вышли.

После матча главный тренер Славии Трпишовски так прокомментировал их отсутствие: "К сожалению, мы потеряли из-за травмы Дели и Сикору. У обоих этих исполнителей похожая ситуация – ни один, ни другой сейчас не имеют возможности тренироваться.

Славия перед матчем против Динамо одержала четвёртую подряд победу в чемпионате

Когда они вернутся в команду, станет ясно на днях. Возможно, и Дели, и Сикора отправятся с нами в Киев, но, в любом случае, вопрос их участия в матче с Динамо будет решаться в день игры", – цитирует Трпишовски Dynamo.kiev.ua.