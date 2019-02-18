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Динамо – Олимпиакос: Чигринский оценил шансы киевлян на проход в 1/8 Лиги Европы

20:58 60 Читати українською
Динамо – Олимпиакос: Чигринский оценил шансы киевлян на проход в 1/8 Лиги Европы
Дмитрий Чигринский / Соцсети

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский прокомментировал матч своей команды против Олимпиакоса и оценил шансы Динамо на проход дальше.

"Наш первый тайм укрепил меня во мнении, что Динамо должно проходить Олимпиакос. Но Динамо – образца второго тайма игры в Пирее. Однако вторая половина нашего матча должна стать сигналом для киевлян – с этим соперником нельзя расслабляться. Давать ему пространство – смерти подобно!

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Впрочем, если динамовцы будут действовать агрессивно и компактно, то они выйдут в следующий раунд. У команды Александра Хацкевича, если сравнивать с нашей игрой в прошлом году, появилось больше целостности и организации. За это время Динамо стало сильнее – это бесспорно.

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Хотя и АЕК в прошлом году тоже был лучше нынешнего Олимпиакоса – это мое субъективное мнение", – цитирует Чигринского "Команда 1".

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

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