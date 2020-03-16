Динамо - Десна: пресс-атташе черниговцев раскритиковал работу VAR

Пресс-атташе Десны Александр Шевченко недоволен решением арбитра после просмотра видеоповтора VAR в матче 23-го тура УПЛ против Динамо (1:1).

"После введения в Украине системы VAR Десна чаще всего попадает на матчи с участием видеопомощи арбитрам – уже 4 раза.

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Первый, с Шахтером, вызвал у нас много эмоций, но комитет арбитров, вроде, все разъяснил (о моменте с Тайсоном, конечно же, не упомянули). Гол Филиппова отменили, поскольку Коноплянка, от которого мяч отскочил к игроку Десны, не принимал активного участия в моменте.

Хорошо, принимается. Теперь встреча Динамо – Десна. Старенький забивает после того, как мяч до него отлетает после касания соперника. Принимал ли Кадири в этом моменте активное участие? Конечно принимал, очень активное, он блокировал удар Тамма.

Если бы не Кадири, то Тамм пробил бы. Если Кадири принимал активное участие в моменте с ударом Тамма, почему арбитр Бойко зафиксировал офсайд?" – написал Шевченко в своем Facebook.

Напомним, арбитр матча Сергей Бойко отменил взятие ворот после удара Старенького, посчитав, что тот пребывал в офсайде.

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