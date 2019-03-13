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Динамо – Челси: Игуаин может пропустить матч

15:00 19 Читати українською
Динамо – Челси: Игуаин может пропустить матч
Гонсало Игуаин / Reuters

Нападающий Челси Гонсало Игуаин пропустил вчерашнюю тренировку из-за заболевания.

 

12 марта болельщики английского клуба посетили тренировочную базу. На встрече с фанатами 31-летний Игуаин отсутствовал по болезни. Также форвард пропустил тренировку, сообщает Chelsea Echo.

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Аргентинец также не замечен на командных фото из самолета перед вылетом в Украину.

На счету Игуаина 3 гола в 9 матчах за Челси. В Лиге Европы нападающий не сыграл ни одного матча, на его позиции выходил Оливье Жиру.

Матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо Челси состоится 14 марта в 19:55 на НСК Олимпийский.

Теги
Динамо Киев - Челси Лига Европы Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Челси Челси
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