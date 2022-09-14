Динамо - АЕК Ларнака: Хацкевич выделил два фактора, в которых киевляне превосходят соперника
Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич убежден, что киевлянам по силам набрать первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
"АЕК неплохо показал себя в играх с СК Днепр-1, но фаворитом в этом матче все равно является Динамо. У них более опытные игроки и их класс выше. У киевлян более высокий уровень футболистов и организация игры.
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Я могу судить только по матчам с СК Днепр-1. У киприотов неплохо организованная команда с опытными футболистами. У них есть индивидуально сильные игроки, которые хорошо работают с мячом и при стандартных положениях.
Понятно, что просто не будет. В первой игре и Ренн помучился с АЕКом, но хотелось бы, чтобы Динамо взяло три очка в этой игре", – цитирует Хацкевича FanDay.
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