"АЕК неплохо показал себя в играх с СК Днепр-1, но фаворитом в этом матче все равно является Динамо. У них более опытные игроки и их класс выше. У киевлян более высокий уровень футболистов и организация игры.

"Трудно будет даже против АЕКа": Сабо назвал главную причину неудач Динамо на старте сезона

Я могу судить только по матчам с СК Днепр-1. У киприотов неплохо организованная команда с опытными футболистами. У них есть индивидуально сильные игроки, которые хорошо работают с мячом и при стандартных положениях.

Понятно, что просто не будет. В первой игре и Ренн помучился с АЕКом, но хотелось бы, чтобы Динамо взяло три очка в этой игре", – цитирует Хацкевича FanDay.

Коноплянка, бомбардир для Динамо і ще два топ-підсилення, за які варто боротися трьом клубам УПЛ