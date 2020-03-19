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Динамо 5 лет назад разбило Эвертон в космическом матче с шедеврами Ярмоленко и Антунеша – ретро дня

14:15 112 Читати українською
Динамо 5 лет назад разбило Эвертон в космическом матче с шедеврами Ярмоленко и Антунеша – ретро дня
Динамо празднует победу над Эвертоном / ФК Динамо

19 марта 2015 года киевское Динамо уничтожило представителя АПЛ в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 5:2. Предлагаем вспомнить яркий успех.

21’ Андрей Ярмоленко
35’ Лукаш Теодорчик
37’ Мигель Велозу
56’ Олег Гусев
76’ Виторину Антунеш
 
Ромелу Лукаку 29’
Фил Ягелка 82’
21’ Андрей Ярмоленко
29’ Ромелу Лукаку
35’ Лукаш Теодорчик
37’ Мигель Велозу
56’ Олег Гусев
76’ Виторину Антунеш
82’ Фил Ягелка

В этот день 5 лет назад Динамо провело один из лучших еврокубковых поединков в новейшей истории. Киевляне принимали Эвертон в матче 1/8 финала Лиги Европы после поражения (1:2) на выезде. Дома нужно было отыгрываться. Не просто отыгрались, а уничтожили англичан! Переполненный НСК Олимпийский увидел настоящую феерию – команда Сергея Реброва отгрузила сопернику 5 голов.

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Счет открыл Ярмоленко – лидер Динамо показал Бари фирменные финты и выстрелил в дальний угол. Красота! Далее Ярмола и Баркли обменялись упущенными супершансами, но Лукаку быстро ответил не менее эффектным взятием ворот – "бело-синие" проиграли подбор.

Динамо не стушевалось и до перерыва еще дважды поразило ворота гостей, использовав забросы с флангов. После подачи Гусева отличился Теодорчик, а через две минуты Велозу ударом с лёта закрепил преимущество киевлян.

На старте второго тайма Динамо организовало классную атаку правым флангом: Ярмоленко дал в разрез на Сидорчука, тот прострелил во вратарскую, а Гусев со второй попытки довел счет до разгромного.

Антунеш удивительной пушкой чуть ли не с центра поля поразил дальнюю "девятку" – УЕФА номинировал тот гол на лучший в сезоне. Баркли с Ярмоленко еще по разу сотрясли штанги, а точку в матче поставил Ягелка.

5:2 – грандиозная победа, которая вывела Динамо в четвертьфинал Лиги Европы. Английская пресса называла киевлян "безжалостной машиной". В следующем раунде команда Сергея Реброва вылетела от Фиорентины, а вот Днепр дошел до финала турнира. Но это уже совсем другая история...

Динамо – Эвертон: видео голов и обзор матча

Лига Европы-2014/15. 1/8 финала, ответный матч

Динамо – Эвертон – 5:2 (по сумме двух матчей – 6:4)

Голы: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Велозу, 37, Гусев, 56, Антунеш, 76 – Лукаку, 29, Ягелка, 82

Динамо: Шовковский – Силва, Хачериди, Драгович, Антунеш – Рыбалка, Велозу – Ярмоленко, Сидорчук (Буяльский, 64), Гусев (Калитвинцев, 89) – Теодорчик (Кравец, 75).

Эвертон: Ховард – Коулмэн, Алькарас, Ягелка, Бэйнс – Маккарти (Бешич, 78), Барри – Нэйсмит (Коне, 65), Баркли, Атсу (Осман, 65) – Лукаку.

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