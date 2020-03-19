Динамо 5 лет назад разбило Эвертон в космическом матче с шедеврами Ярмоленко и Антунеша – ретро дня

19 марта 2015 года киевское Динамо уничтожило представителя АПЛ в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 5:2. Предлагаем вспомнить яркий успех.

В этот день 5 лет назад Динамо провело один из лучших еврокубковых поединков в новейшей истории. Киевляне принимали Эвертон в матче 1/8 финала Лиги Европы после поражения (1:2) на выезде. Дома нужно было отыгрываться. Не просто отыгрались, а уничтожили англичан! Переполненный НСК Олимпийский увидел настоящую феерию – команда Сергея Реброва отгрузила сопернику 5 голов.

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Счет открыл Ярмоленко – лидер Динамо показал Бари фирменные финты и выстрелил в дальний угол. Красота! Далее Ярмола и Баркли обменялись упущенными супершансами, но Лукаку быстро ответил не менее эффектным взятием ворот – "бело-синие" проиграли подбор.

Динамо не стушевалось и до перерыва еще дважды поразило ворота гостей, использовав забросы с флангов. После подачи Гусева отличился Теодорчик, а через две минуты Велозу ударом с лёта закрепил преимущество киевлян.

На старте второго тайма Динамо организовало классную атаку правым флангом: Ярмоленко дал в разрез на Сидорчука, тот прострелил во вратарскую, а Гусев со второй попытки довел счет до разгромного.

Антунеш удивительной пушкой чуть ли не с центра поля поразил дальнюю "девятку" – УЕФА номинировал тот гол на лучший в сезоне. Баркли с Ярмоленко еще по разу сотрясли штанги, а точку в матче поставил Ягелка.

5:2 – грандиозная победа, которая вывела Динамо в четвертьфинал Лиги Европы. Английская пресса называла киевлян "безжалостной машиной". В следующем раунде команда Сергея Реброва вылетела от Фиорентины, а вот Днепр дошел до финала турнира. Но это уже совсем другая история...

Динамо – Эвертон: видео голов и обзор матча

Лига Европы-2014/15. 1/8 финала, ответный матч

Динамо – Эвертон – 5:2 (по сумме двух матчей – 6:4)

Голы: Ярмоленко, 21, Теодорчик, 35, Велозу, 37, Гусев, 56, Антунеш, 76 – Лукаку, 29, Ягелка, 82

Динамо: Шовковский – Силва, Хачериди, Драгович, Антунеш – Рыбалка, Велозу – Ярмоленко, Сидорчук (Буяльский, 64), Гусев (Калитвинцев, 89) – Теодорчик (Кравец, 75).

Эвертон: Ховард – Коулмэн, Алькарас, Ягелка, Бэйнс – Маккарти (Бешич, 78), Барри – Нэйсмит (Коне, 65), Баркли, Атсу (Осман, 65) – Лукаку.

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