Динь заинтересовал дуэт грандов АПЛ – позиции Зинченко под угрозой

Защитник ливерпульского Эвертона Люка Динь попал в сферы интересов Манчестер Сити и лондонского Челси.

26-летний француз может перебраться в топ-клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает ESPN.

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Ман Сити и Челси летом собираются усилить левый фланг обороны. Приоритетным вариантом для обоих клубов является один из лидеров Лестера Бен Чилвелл. Однако, непомерные аппетиты "лис" заставили манкунианцев и лондонцев обратить внимание на Диня. Ожидается, что трансфер воспитанника Лилля обойдется дешевле.

В нынешнем сезоне Люка Динь провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач. Два года назад "ириски" отдали за него Барселоне 20,2 млн евро.

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