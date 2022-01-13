Динь ​​перешел из Эвертона в Астон Виллу. Француз будет выступать за "вилланов" под 27-м номером, информирует официальный сайт клуба. Срок контракта остается в секрете.

Сумма трансфера также не разглашается, однако авторитетные СМИ пишут о 25 миллионах фунтов. "Когда Люка стал доступен, мы ухватились за возможность его подписать", – сказал главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард.

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Таким образом, Виталий Миколенко лишился главного конкурента в Эвертоне. Динь ​​в течение трех сезонов был основным левым защитником "ирисок", но не нашел общий язык с новым главным тренером. Рафа Бенитес выбросил француза из основного состава и приобрел Миколенко.

Ранее Динь выступал за Лилль, ПСЖ, Рому и Барселону. Люка стал вторым громким зимним трансфером Виллы после Коутиньо.

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