Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии сократил дисквалификацию звезды Эвертона Люки Диня. Он был удален в матче 6-го тура Премьер-лиги против Саутгемптона (0:2).

Французский защитник пропустит лишь 1 матч вместо трех, сообщает Liverpool Echo.

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Независимая комиссия признала чрезмерным наказание Диня. Звезда "ирисок" был удален во втором тайме поединка против Саутгемптона. Прямая красная карточка, по правилам Футбольной ассоциации, приводит к 3-матчевому бану. Однако, Динь не поможет Эвертону лишь в матче 7-го тура против Ньюкасла. В свою очередь против МЮ 7 ноября он сможет выйти на поле.

В нынешнем сезоне Люка Динь провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи. Наставник Эвертона Карло Анчелотти ранее раскритиковал решение арбитра по удалению француза, назвав основанием для него инцидент Пикфорда и ван Дейка в мерсисайдском дерби.

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