"Кельты" могут арендовать 23-летнего вратаря, сообщает 90min.

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Хендерсон желает иметь регулярную игровую практику и готов рассмотреть варианты с арендой. Селтик может выйти на МЮ с предложением о подписании голкипера до конца сезона. Подобный опыт не новый для перспективного англичанина. Ранее он уже был арендован Стокпортом, Гримсби, Шрусбери и Шеффилд Юнайтед.

В нынешнем сезоне Дин Хендерсон провел 3 матча во всех турнирах, 2 из них – "сухие".

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