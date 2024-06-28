"Гол Дзакканьи в ворота Хорватии на 90+8-й минуте был забит, потому что мы были в игре до последней секунды. Мы никогда не сбивались с пути и не опускали головы. Видеть эту "кучу-малу" после гола было прекрасным зрелищем. Я убежден, что завтра мы сможем увидеть подобные сцены празднования.

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Бастони нужно оценить, он сегодня немного потренировался, и мы вздохнули с облегчением. Димарко не может восстановиться, он выбыл. Мы будем играть с чем-то, что напоминает защиту из четырех человек, потому что мы должны постараться быть более атакующими, чем прежде.

У Швейцарии есть этот прочный блок, поэтому, даже если вы быстро отыграете его, он не растянется. У них очень современная манера защиты, они держат высокую линию и действуют плотно. У нас будет возможность проникать им за спины.

Наши выступления до сих пор во многом были намного ниже наших возможностей, но во втором тайме против Хорватии мы были очень атакующими, позитивными и почти ничего не позволили сопернику сделать. Это было чудо, но за него мы боролись", – цитирует Спаллетти Football Italia.

Матч Швейцария – Италия будет сыгран в субботу, 29 июня.

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