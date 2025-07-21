После перехода в Вильярреал Яков Кинарейкин будет играть в составе Вильярреал Б под руководством Давида Альбельды. В команде также выступает российский защитник Антон Ефремов, который прошлый сезон провел в аренде, а сейчас вернулся в "желтую субмарину".

Украинский голкипер официально перешел в клуб Ла Лиги, выступающий в ЛЧ

Эта ситуация напоминает "дилемму Забарного" – украинского защитника Борнмута, который, как сообщалось, перейдет в ПСЖ при условии, что парижане должны избавиться от голкипера Матвея Сафонова, который также родом из болот.

Напомним, что Яков Кинарейкин подписал контракт с Вильярреалом сроком на 5 лет.

Забарный в ПСЖ: зачем украинец Парижу, какие шансы потеснить конкурентов и как быть с россиянином Сафоновым?