Дикость в Австрии: лидер чемпионата дерзко нарушил правила – все соперники требуют сурового наказания

Австрийская Бундеслига может и не возобновиться, учитывая скандальные нарушения лидера первенства ЛАСК.

Австрийский футбол запланировал выход из карантина – возобновление местной Бундеслиги запланировано на начало июня. С 15 мая клубам позволили перейти к тренировкам всем составом, а до сих пор они могли поддерживать форму только в группах по 6 человек, используя бесконтактные занятия.

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Лидер первенства ЛАСК уверял, что выполняет все требования, и возмущался, что на базе клуба подпольно установили камеры для слежки за их работой.

Впрочем, вчера контрольно-дисциплинарный комитет Бундеслиги прогремел заявлением: "Нам предоставили видеодоказательства, что ЛАСК нарушал принципы честной игры и проводил полноценные тренировки, игнорируя правила". Впереди расследование.

Остальные 11 клубов во главе с Зальцбургом мгновенно возмутились и выпустили совместное заявление с требованием наказать ЛАСК за нарушение, которое даст преимущество после возобновления сезона.

ЛАСК официально признал свою вину, хотя выдвинули ее на основе незаконной видеосъемки. "Мы не придерживались правил дистанцирования. Однако тщательно протестировали всю команду. Результаты были отрицательными, поэтому наши занятия не создавали никакой угрозы", – говорится в релизе клуба.

Коронавирус остановил австрийский футбол на 22 туре – как раз завершился первый этап. Второй этап сезона состоится в двух группах – чемпионской и на выбывание. Набранные ранее очки команд разделяются пополам.

В Бундеслиге чемпионская интрига, которой не было давно. ЛАСК возглавляет турнирную таблицу с 27 пунктами, Зальцбург идет вторым, имея в активе 24 балла.

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