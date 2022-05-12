"Обсуждаться будут несколько вариантов, и это не обязательно будет Турция. Но хочу отметить, что все клубы хотят играть в первую очередь в Украине, и вариант за границей будет рассматриваться только тогда, если мы не сможем провести чемпионат дома.

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Экспресс-вариант чемпионата в феврале-мае на западе Украины тоже нельзя сбрасывать со счетов. У нас уже были случаи, когда проводился сокращенный чемпионат. В этой ситуации радует, что все клубы настроены играть и понимают, что чемпионат должен стартовать. Осталось найти вариант, удовлетворяющий все стороны.

Согласно регламенту, два клуба Первой лиги непосредственно выходят в УПЛ, а 3-4 места должны играть переходные матчи с 13 и 14 местами Премьер-лиги. Эти моменты мы также обсудим на сборах 27 мая", – сказал Дикий в комментарии FanDay.

Напомним, сезон 2021/22 не удалось доиграть из-за начала полномасштабной войны на территории Украины.

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