"Вообще это ужас. На голову не налазит, что русские делают в Украине, – это самое мягкое, что я могу сказать.

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Я искренне не могу понять – что у них в головах, есть ли у них души? Как можно бомбить мирных людей, уничтожать города, причем делать это сознательно? Разве люди так делают? Это дикие твари. Они говорят, что пришли к нам от кого-то нас защищать. Эти люди – зомби", – сказал Филиппов в комментарии FanDay.

Напомним, украинцы уже 39-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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