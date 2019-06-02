Дикие танцы Фирмино и Морено, спокойствие Салаха и бессмертный хит E-Type – как Ливерпуль праздновал победу в ЛЧ

В сети появилось видео из раздевалки английского Ливерпуля после финального матча Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма (2:0).

Видео сумасшедшего празднования мерсисайдцев опубликовал официальный сайт Ливерпуля.

Тоттенхэм – Ливерпуль: лучшие мгновения долгожданного триумфа Клоппа

В главных ролях здесь Деян Ловрен, Джо Гомес, Роберто Фирмино, Альберто Морено, Мохамед Салах и другие. "Красные" кричат, поют, танцуют, обливаются игристым вином и целуют чемпионские медали.

Отметим, что Ливерпуль одолел Тоттенхэм благодаря голам в дебюте и под занавес поединка. Мохамед Салах открыл счет с сомнительного пенальти, ставшим самым быстрым в истории Лиги чемпионов. А второй мяч в активе Дивока Ориджи, забившего на 87-й минуте.