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Дикие танцы Фирмино и Морено, спокойствие Салаха и бессмертный хит E-Type – как Ливерпуль праздновал победу в ЛЧ

11:19 123 Читати українською
Дикие танцы Фирмино и Морено, спокойствие Салаха и бессмертный хит E-Type – как Ливерпуль праздновал победу в ЛЧ
Триумфаторы Лиги чемпионов / твиттер Ливерпуля

В сети появилось видео из раздевалки английского Ливерпуля после финального матча Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Видео сумасшедшего празднования мерсисайдцев опубликовал официальный сайт Ливерпуля.

Тоттенхэм – Ливерпуль: лучшие мгновения долгожданного триумфа Клоппа

В главных ролях здесь Деян Ловрен, Джо Гомес, Роберто Фирмино, Альберто Морено, Мохамед Салах и другие. "Красные" кричат, поют, танцуют, обливаются игристым вином и целуют чемпионские медали.

Отметим, что Ливерпуль одолел Тоттенхэм благодаря голам в дебюте и под занавес поединка. Мохамед Салах открыл счет с сомнительного пенальти, ставшим самым быстрым в истории Лиги чемпионов. А второй мяч в активе Дивока Ориджи, забившего на 87-й минуте.

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Видеоновости Ливерпуль Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Лига чемпионов Роберто Фирмино Роберто Фирмино Мохамед Салах Мохамед Салах Альберто Морено Альберто Морено
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